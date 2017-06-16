Украинские радикалы проведут акцию протеста против киевского гей-парада

Представители украинских националистических группировок объявили о том, что проведут акцию протеста против гей-парада в Киеве.

«Марш равенства», который организуют ЛГБТ-активисты, должен состояться в столице Украины 18 июня. В тот же день выйдут на свою акцию и радикалы. Мероприятия пройдут в разных местах, однако в запрещенном в России «Правом секторе» не исключили, что между сторонниками движения и гомосексуалистами могут произойти стычки.

Напомним, представители сексуальных меньшинств уже проводили парад в Киеве, это произошло летом прошлого года. По итогам мероприятия было задержано полсотни человек.