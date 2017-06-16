Научный прорыв: найден прототип элексира молодости

Открытие американских исследователей вечной молодости человечеству не гарантирует, но рост раковых клеток замедлит существенно и продолжительность жизненного цикла позволит людям значительно увеличить.

Исследователи из США разработали метод, который поможет увеличить продолжительность жизни человеку, сообщает портал vladtime.ru.

Речь идет о пищевых добавках, но известные всем БАДы здесь не при чем, имеются в виду добавки специальные, на основе кишечных микробов. Ученые нашли штаммы микроорганизмов, которые способны замедлять рост раковых опухолей и бета-амилоидов (элементы, провоцирующие болезнь Альцгеймера). Опыт проводился на нематоде, которая имитирует старение человеческого организма. Исследователи наблюдали за жизнедеятельностью ее 4000 генов. После удаления 29 из них у нематоды увеличилась продолжительность жизни. Ученые активировали 12 генов нематоды и увидели торможение процесса образования раковых клеток.

На основе данных опытов через несколько лет ученые намерены получить бактериальные препараты, которые замедляют старение.