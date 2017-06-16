Безвиз по-украински: мать пыталась вывезти сына через границу в чемодане

Украинские пограничники на границе с Польшей в районе пропускного пункта Перемышль столкнулись с необычным видом контрабанды. Украинка пыталась вывезти из страны своего сына, упаковав его в чемодан.

На пропускном пункте «Киев - Перемышль» пограничники при проверке багажа обнаружили в чемодане украинской гражданки мальчика восьми лет, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Мать забросала ребенка несколькими слоями одежды, чтобы вывезти его в Польшу. У мальчика не было документов на пересечение границы. Эта же дама была задержана пограничниками 11 июня, когда «безвиз» только начал действовать. Задержали даму из-за того, что она пыталась открыто вывезти ребенка через границу без документов.