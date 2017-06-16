Власти Киева в два раза повысили в столице Украины тариф на услугу ЖКХ

Власти Киева в два раза увеличили тарифы на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий в столице Украины. Тариф с 3 до 6,43 гривны за 1 квадратный метр увеличен для 8 327 киевских домов.

Об увеличении тарифа на эту коммунальную услугу информирует «Украинская правда» со ссылкой на Киевгорадминистрацию. По данным издания, распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

В мае текущего года сообщалось, что цены на холодное водоснабжение и водоотвод для жителей многоквартирных домов Киева увеличатся почти на 15 процентов.