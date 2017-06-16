Стивен Кинг Сравнил Трампа с неадекватным подростком

Культовый американский писатель Стивен Кинг не нашел среди своих персонажей достойного образа для сравнения с президентом Дональдом Трампом, поэтому использовал образ писательницы Джоан Роулинг.

В серии романов Роулинг про волшебника Гарри Поттера есть дементоры – слепые существа, которые питаются воспоминаниями людей. Вот с этим дементором Кинг и сравнил президента США, пишет «РГ».

Стивен Кинг прибег к этому сравнению в ответ на просьбу писательницы Роулинг дать оценку Дональду Трампу, используя персонажей книг самого Кинга. Известный фантаст счел своих персонажей недостаточно бредовыми, чтобы охарактеризовать Трампа и провел параллель с героями из романов про Гарри Поттера.

Кинг сравнил Трампа с 15-летним подростком, но не с волшебником, как Поттер, а с обычным неадекватным подростком, который получил лицензию на вождение 18-колесного грузовика.