Путин назвал причину победы Трампа на президентских выборах

Президент РФ Владимир Путин назвал причину победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По мнению Путина, Трамп и его команда очень грамотно выстроили свою избирательную кампанию. Как отметил российский лидер, команде Трампа во время предвыборной кампании удалось поднять такие актуальные темы, которые добавили ему голоса жителей страны.

В интервью американскому режиссёру-документалисту Оливеру Стоуну Путин сказал: "Они знали и точно понимали, где их избиратель, в каких именно штатах большее количество выборщиков".

Российский лидер отметил, что были моменты, казалось, Трамп "явно перегибает по некоторым вопросам". "Но оказалось, что он прав. Он нашел те струны в душах людей, которые он смог затронуть. И никому, мне кажется, не удастся поставить под сомнение результаты", — подчеркнул Владимир Путин.