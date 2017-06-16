Путин назвал причину победы Трампа на президентских выборах
16 июня 2017, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин назвал причину победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
По мнению Путина, Трамп и его команда очень грамотно выстроили свою избирательную кампанию. Как отметил российский лидер, команде Трампа во время предвыборной кампании удалось поднять такие актуальные темы, которые добавили ему голоса жителей страны.
В интервью американскому режиссёру-документалисту Оливеру Стоуну Путин сказал: "Они знали и точно понимали, где их избиратель, в каких именно штатах большее количество выборщиков".
Российский лидер отметил, что были моменты, казалось, Трамп "явно перегибает по некоторым вопросам". "Но оказалось, что он прав. Он нашел те струны в душах людей, которые он смог затронуть. И никому, мне кажется, не удастся поставить под сомнение результаты", — подчеркнул Владимир Путин.