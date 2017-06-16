В Швеции появились летающие медики-роботы

Эта «скорая помощь» не боится пробок, потому что она летает. Дрон, оснащенный дефибриллятором, прибудет к больному в пределах пяти минут, не зависимо от ситуации на дорогах, погоды и времени суток.

Группа ученых из Каролинского университета (Швеция) под руководством Якова Холленберга пришли к выводу, что самая распространенная причина смерти во всем мире – остановка сердца, сообщает "Лайф".

«Скорая помощь» прибывает в среднем в течение получаса и при таком раскладе шансов выжить у больного крайне мало, а если уж быть абсолютно правдивым, то в среднем из десятка больных в такой ситуации выживает лишь один. Дрон, оснащенный дефибриллятором, прибудет на вызов в течение пяти минут, и ему ничто не помешает это сделать. Пока команда Холленберга работает над специальными программами для дронов и сотрудничает с бригадами «скорой помощи», но ученые надеются, что через пару лет «дроны-врачи» смогут работать самостоятельно.