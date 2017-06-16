В Новой Зеландии ученые нашли восьмое чудо света

Восьмое чудо света найдено, но его уже нет. Дело в том, что природное чудо света было уничтожено извержением вулкана в позапрошлом веке, но, тем не менее, это было чудо. Речь идет о Розовых и Белых террасах.

На местном наречии восьмое чудо света называлось «Отукапуаранги», сообщает портал Утро.ru.

Независимый исследователь Рекс Банн и сотрудник Национальной библиотеки Саша Холден изучили Розовые и Белые террасы Новой Зеландии (Отукапуаранги) и пришли к выводу, что они достойны были именоваться восьмым чудом света.

Ученые изучили записи картографа Фердинанда фон Хоштеттера, которые были сделаны в 1859 году и тщательно восстановили события 1866 года. В 1859 году картограф описывал Розовые и Белые террасы, а в 1886 году произошло то самое извержение вулкана Таравер, которое и погубило восьмое чудо света. Террасы белых и розовых пород камня располагались каскадом на острове Северный, ниже уровня озера Ротомахана и их, если постараться, можно восстановить.