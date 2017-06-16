МИД РФ проверяет информацию о захвате российской яхты судном КНДР

Представительство МИД РФ во Владивостоке проверяет информацию, распространенную в СМИ, об инциденте в Японском море с приморской яхтой Katalexa и судном КНДР.

В четверг вечером одним из приморских изданий сообщалось о захвате российской яхты северокорейским судном в Японском море. По данным российского внешнеполитического ведомства, сейчас все службы задействованы в обеспечении безопасности мореплавания и в проверке инцидента с яхтой из Приморья.

"У нас информации о захвате яхты нет, есть информация об инциденте, подробности которого проверяются", - цитирует РИА Новости представителей МИДа. Как уточнило РИА Новости, представитель Морского координационно-спасательного центра Владивостока сообщил, что предположительно 15 июня, вчера яхта "Katalexa" была задержана северокорейским судном в северо-западной части Японского моря.