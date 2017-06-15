Премьер Черногории поблагодарил Трампа за толчок на саммите НАТО

Глава правительства Черногории поблагодарил Дональда Трампа за толчок на саммите НАТО.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце мая. Во время коллективного фотографирования участников встречи президент Соединенных Штатов бесцеремонно оттолкнул Душко Марковича, чтобы занять место в первом ряду.

Из интервью Марковича изданию Politico следует, что черногорский премьер на главу Белого дома зла не держит. Как заявил Маркович журналистам, он благодарен Дональду Трампу – благодаря его поступку Черногория попала в новостные сюжеты ведущих мировых СМИ. Кроме того, политик назвал «естественным» желание президента США встать в первом ряду.