116-килограммовая певица похудела вдвое, записав вес на руке

Певица Дженифер Эдвардс похудела вдвое после того, как начала записывать свой вес на руке. Девушка не ожидала, что этот способ сбросить вес будет настолько прост и эффективен.

Американская певица поняла, что пора худеть, когда не смогла прокатиться на американских горках из-за лишнего веса. На тот момент девушка весила 116 килограммов. Сбросить лишний вес ей удалось с помощью личного тренера и хитрой методики, которую девушка придумала самостоятельно и успешно применила.

Девушка вдвое снизила порции еды и начала делать два раза в день зарядку, сообщает Woman.ru. Потом добавила ко всему еще бег и бурпи. Наилучшим мотиватором для певицы стало то, что на ежедневно представляла себя новой - стройной и красивой.

За 4 месяца начинающая джазовая певица скинула 58 килограмов. Обвисшую кожу американка удалила с помощью операции.

В начале весны девушка «влезла» в купальник, который не могла надеть уже много лет, и теперь готовится к конкурсу «Мисс Бикини».