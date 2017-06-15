Климкин заявил о возможной отмене роуминга для украинцев в Евросоюзе

Павел Климкин подтвердил слова Петра Порошенко о том, что в скором будущем может быть отменен мобильный роуминг для граждан Украины, находящихся на территории Евросоюза.

Напомним, об этом украинский президент сообщил в минувшую субботу. Как рассказал Порошенко, отмена роуминга обсуждается в настоящее время с европейскими партнерами Киева.

Глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, отметил, что изначально в возможность решения данной задачи никто не верил, однако со временем ситуация изменилась. По словам Климкина, ясность в вопросе отмены роуминга должна наступить к саммиту Восточного партнерства, который состоится в ноябре текущего года.