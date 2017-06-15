МВД Украины угрожает захватить Донбасс и устроить там «зачистки»

Украинские власти «освободят» территорию Донбасса, после чего проведут там зачистки. Об этом в эфире украинского Пятого канала заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

«Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом не стоит сомневаться», - подытожил Шкиряк, добавив, что зачистка не коснется мирных жителей, которые «стали заложниками ситуации, и попавшие под гнет».

При этом, по словам советника министра внутренних дел страны, зачистки являются разновидностью правоохранительной деятельности.

Власти Киева уже больше трех лет проводят военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.