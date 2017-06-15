Названы самые дорогие страны Европы для проживания

Евростат опубликовал 15 июня данные по 28 странам Европейского союза касаемо уровня жизни в этих государствах. Самой дорогой страной для проживания стала Дания, а дешевле всего жить в Болгарии.

Главное статистическое управление стран Евросоюза (Евростат) подсчитал, что дороже всего в Европе жизнь обходится гражданам Дании, а дешевле всего жить в Болгарии, пишут «Известия».

По уровню жизни уверенное место «середнячков» занимают граждане Италии и Германии. В Евростате отмечают, что показатели уровня жизни в европейских странах имеют большой разброс, и это расхождение наблюдается уже не один год.

Так, если средний показатель качества жилья принять за 100%, то в Дании эта цифра вырастет до 139%, в Ирландии она составит 125%, а в Болгарии – только 48%.