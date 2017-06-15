Турция построила стену на сирийской границе

Глава турецкого министерства обороны Фикри Ишык 15 июня заявил о завершении глобального строительства стены между Турцией и Сирией. Сооружение протяженностью в 700 километров готово к эксплуатации.

Турция строила стену на сирийской границе с целью помешать проникновению в Турцию с территории САР террористов из «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и боевиков РПК (Рабочая Партия Курдистана), сообщает «Лента.ру».

Гигантская стена будет снабжена новейшими комплексами освещения и видеонаблюдения, а также сенсоры движения. Охранять границу будут помогать стене и пограничникам беспилотные аппараты.