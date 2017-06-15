В Евросоюзе отменили платный роуминг

Евросоюз, как и было обещано ранее, отменил в Европе плату за роуминг для абонентов сотовой связи 15 июня 2017 года. В ЕС это день уже назвали «историческим». Отмену роуминга добивались десять лет.

После отмены роуминга ЕС смело заявляет, что «Европейский союз объединяет людей и делает их жизнь более легкой», сообщает РБК.

Теперь граждане, которые передвигаются в пределах еврозоны, могут общаться по телефонам по цене «домашнего» тарифа. Глава Еврокомиссии назвал отмену роуминга «самым большими ощутимым достижением ЕС».

Максимальная наценка, которую мобильные операторы могут начислить абоненту, не должна превышать €0,032 за минуту разговора и €0,01 за СМС. Будет постепенно снижаться и стоимость интернета за границей: с €7,7 за 1 Гб (это современная цена) до €2,5 за 1 Гб в 2022 году.