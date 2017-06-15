В Малайзии с радаров пропал военный истребитель

В Малайзии в районе штата Тренгану через полчаса после вылета с малайзийской авиабазы Куантан с радаров пропал военный истребитель Hawk 108 Королевских воздушных сил.



Инцидент произошел около 11:30 по местному времени (06:30 мск). Начата поисково-спасательная операция.



Hawk 108 — одномоторный истребитель с улучшенным двигателем, произведен британской компанией BAE Systems в 70-е годы, 10 таких истребителей были поставлены в королевство в 1994-1995 годы.

Неделю назад в Мьянме с радаров пропал военный самолет со 116 людьми на борту.