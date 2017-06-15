Сегодня утром брюссельский аэропорт был полностью блокирован из-за чрезвычайной ситуации. Аэрогавань в столице Бельгии не работает с пяти часов утра из-за серьезного пожара.

Международный аэропорт Брюсселя был полностью блокирован. Вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется, пассажиры не могут войти в здание. Те, кто уже находятся в здании аэропорта, продолжительное время пребывали в темноте. Позднее электроснабжение удалось восстановить.

Но из-за перебоев с электроэнергией самолеты не вылетают из аэропорта Брюсселя, сообщает RTL.