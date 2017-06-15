Скончалась муза Rolling Stones Анита Палленберг

Актриса, модель, дизайнер и муза группы Rolling Stones Анита Палленберг скончалась накануне в возрасте 73 лет в Лондоне, сообщила ее близкая подруга Стелла Шнабель, не назвав причины смерти.

Анита Палленберг оказала огромное влияние на музыку группы Rolling Stones. Сами музыканты называли ее своей музой. С 1965 по 1967 год она встречалась с гитаристом Брайаном Джонсом, а после этого вплоть до 1980 года Палленберг была гражданской женой музыканта Кита Ричардса, от которого родила троих детей - дочь Анжелу и сына Марлона, третий ребёнок скончался вскоре после рождения.



В своё время Палленберг была культовой моделью, приобрела известность в качестве актрисы, но ее карьера пошла заметно в гору после того, как СМИ узнали об ее интимных отношениях с музыкантами группы Rolling Stones. Ближе к 50 годам Палленберг занялась производством собственной линией одежды, и это ей неплохо удалось.



Актриса германо-итальянского происхождения прославилась ролями в фильмах "Представление" (1970), где она снялась вместе с певцом Миком Джаггером, а также в картинах "Барбарелла" (1968) и "Сладкоежка" (1968). Свою последнюю роль Анита сыграла в 2011 году в фильме Абеля Феррары «4:44 Последний день на Земле».



