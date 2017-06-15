Спецпрокурор США заподозрил Трампа в препятствии правосудию

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможные связи президента США с Россией, заподозрил Трампа в препятствии правосудию, в связи с чем начал допрашивать представителей спецслужб.



На допросы по «российскому делу» дали согласие директор Национальной разведки Дэн Коутс, директор АНБ Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт.



Расследование возможного вмешательства Трампа в правосудие началось спустя несколько дней после увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми. А через месяц после отставки Коми представил письменные показания конгрессу о своих беседах с президентом США. Бывший глава ФБР сообщил о просьбах Трампа прекратить расследовании в отношении его бывшего советника Майкла Флинна. При этом Коми отметил, что глава Белого дома не требовал от вверенной ему службы прекратить расследование о вмешательстве России, и лично против Трампа ФБР не вела никаких контрразведывательных дел.



