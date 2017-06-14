Подстреленный в Вирджинии конгрессмен находится в критическом состоянии

Американские СМИ рассказали, в каком состоянии в настоящий момент находится получивший огнестрельное ранение конгрессмен.

Согласно информации, поступившей в распоряжение NBC News, Стив Скализ был прооперирован в медучреждении. Состояние политика критическое, при этом здоровье других пострадавших вне опасности.

О произошедшем в штате Вирджиния инциденте «Аргументы недели» писали ранее в среду. Неизвестный напал на Скализа и его помощников, когда те находились на спортивной площадке. Всего пострадали не менее пяти человек. Как сообщил некоторое время назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, злоумышленник был ликвидирован.