В ФРГ начаты раскопки на месте возможного захоронения Янтарной комнаты

Группа археологов начала раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты в Германии.

С разрешения властей земельные работы ведутся у подножья горы Конштайн в пригороде Нордхаузена в Тюрингии.

Председатель Земельного ведомства охраны памятников и археологии Свен Остриц отметил, что участок, на котором ведутся работы, не представляет культурной ценности. В таком случае правительство Тюрингии обязано гарантировать свободу научных изысканий, - пишут немецкие СМИ.

Во времена Третьего рейха в этом районе Германии действовал секретный подземный завод Миттельверк по сборке ракет Фау-1 и Фау-2. На предприятии использовали труд узников концлагеря Дора-Миттельбау.

Начать поиски на этой немецкой земле исследователей подтолкнули свидетельства выживших узников, - сообщает РИА Новости. Один из них свидетельствовал, что в апреле 1945 года солдаты вермахта закапывали под землю большие контейнеры. Исследователи предполагают, что в них могли быть спрятаны фрагменты Янтарной комнаты, вывезенной из Кенигсберга в последние месяцы войны.