Порошенко призвал адаптировать украинскую военную медицину под стандарты НАТО

Украинская военная медицина должна быть полностью адаптирована под стандарты НАТО, заявил Петр Порошенко.

С таким призывом президент Украины выступил в эфире национального телевидения. Порошенко добавил, что на настоящий момент почти все военнослужащие армии страны обеспечены индивидуальными аптечками, что отвечает требованиям, предъявляемым Североатлантическим альянсом.

Вступление Украины в НАТО является одной из главных провозглашаемых задач киевских властей. На прошлой неделе эта цель была закреплена в специальном документе, который одобрили депутаты Верховной Рады. В российском МИД, комментируя данное решение парламентариев, предупредили Украину о том, что перспектива вступления в военный блок создаст вокруг страны геополитическую напряженность.