СМИ назвали дату первой встречи Порошенко и Трампа

Первая личная встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться на следующей неделе. Об этом узнали украинские СМИ.

Согласно сведениям, попавшим в распоряжение «Европейской правды», в период с 19 по 25 июня президент Украины должен посетить Соединенные Штаты. В программе визита Порошенко – переговоры с его американским коллегой Дональдом Трампом. В материале издания отмечается, что в ближайшее время информация о встрече политиков будет подтверждена на официальном уровне.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в администрации Порошенко назвали условия проведения переговоров с главой Белого дома.