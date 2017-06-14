Жан-Мари Ле Пена лишили депутатского иммунитета

Жан-Мари Ле Пен лишен депутатской неприкосновенности. Такое решение принял Европарламент.

Как следует из документа, опубликованного на сайте законодательного органа, санкции против французского политика-националиста были применены в связи с тем, что он призывал к насильственным действиям в отношении представителей других рас. Будет ли Ле Пен привлечен к уголовной ответственности после лишения иммунитета, не сообщается.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Жан-Мари Ле Пен нашел виновного в поражении своей дочери Марин, баллотировавшейся на пост президента Франции. Это Флориане Филиппо, один из соратников Ле Пен.