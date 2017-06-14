В США совершено покушение на высокопоставленного конгрессмена
14 июня 2017, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
В США неизвестный открыл стрельбу по группе людей, в том числе по конгрессмену Стиву Скализу и его помощникам. Высокопоставленный конгрессмен - координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ ранен в ногу.
"Всего пострадали не менее пяти человек", - сообщил депутат палаты представителей Мо Брукс. Вооруженное нападение произошло на спортивном мероприятии палаты представителей в Виргинии.
В политиков стреляли, когда Скализ и его помощники тренировались на бейсбольной площадке.
РИА Новости со ссылкой на американские СМИ передает, что всего из автоматического оружия было сделано 50-100 выстрелов.