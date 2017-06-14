Спасатели сообщили о жертвах в крупном пожаре в жилой высотке в Лондоне

Пожарные сообщили о жертвах в крупном пожаре в 27-этажной жилой башне в Лондона. Ранее стало известно о десятках пострадавших. Точное число погибших и раненых пока не называется.

По словам начальника пожарной службы британской столицы Дэни Коттон, за 29 лет работы она "никогда не сталкивалась с возгоранием такого масштаба, пишет The Guardian.

Служба скорой помощи Лондона проинформировала, что в больницы уже доставлены 50 человек. На месте продолжают дежурить медики.

Возможная причина пожара не будет озвучена до тех пор, пока огонь не будет потушен, заявили британские спасатели.