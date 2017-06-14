Соратник Саакашвили рассказал о планах Порошенко выдать Грузии экс-президента

Бывший заместитель генпрокурора Украины и соратник Михаила Саакашвили по партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе рассказал о планах президента Украины Петра Порошенко экстрадировать Саакашвили в Грузию.

С этой целью он якобы ведет активные переговоры с бывшим премьером Грузии, влиятельным бизнесменом Бидзиной Иванишвили, сообщает ZIK.

Сакварелидзе рассказал, что когда бывший президент Грузии прибыл на Украину, он «был не против» возглавить антикоррупционное бюро страны, что вызвало переполох в политической элите. Тогда Порошенко отправил Саакашвили в Одессу, где тот вскоре стал губернатором. Но оппозиционному губернатору пришлось уйти в отставку, поскольку он активно критиковал украинскую власть, обвиняя самого Порошенко в коррупции. А совсем недавно он назвал своей целью смену руководства Незалежной и заявил, что его противостояние с Порошенко закончится для последнего плачевно.



