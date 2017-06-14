Бразильский судья оштрафовал любовницу мужчины за издевательство над его женой

Необычное решение вынес на днях бразильский суд, обязав любовницу женатого мужчины, имя которой не раскрывается, выплатить компенсацию его супруге в размере 15 тысяч реалов (4,5 тысячи долларов).

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, любовница отправила супруге своего избранника интимные фотографии на страничку в социальной сети, доказывающие его измену.

Обманутая женщина подала на бразильянку в суд, требуя компенсаций за моральный ущерб от откровенных снимков.

Гражданский суд города Рио-де-Жанейро постановил, что речь шла об издевательстве над соперницей и оштрафовал разлучницу.