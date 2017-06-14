В британской столице горит 24-этажный жилой дом, людей пытаются эвакуировать

Минувшей ночью в западном Лондоне пожар охватил здание 24-этажного блочного дома, в результате чего люди оказались в ловушке на верхних этажах здания, сообщает пожарная служба британской столицы в своем Twitter.

В настоящее время по меньшей мере 200 спасателей на 40 пожарных машинах пытаются потушить огонь и вывести людей.

О жертвах пострадавших пока нет никакой информации.

Возгорание, как уточнили работники аварийных служб, началось до рассвета. При этом, как пояснили в местной полиции, сейчас правоохранители пытаются эвакуировать из здания жильцов, передает телеканал CNN.