В британской столице горит 24-этажный жилой дом, людей пытаются эвакуировать
14 июня 2017, 06:34 [ «Аргументы Недели» ]
Минувшей ночью в западном Лондоне пожар охватил здание 24-этажного блочного дома, в результате чего люди оказались в ловушке на верхних этажах здания, сообщает пожарная служба британской столицы в своем Twitter.
В настоящее время по меньшей мере 200 спасателей на 40 пожарных машинах пытаются потушить огонь и вывести людей.
О жертвах пострадавших пока нет никакой информации.
Возгорание, как уточнили работники аварийных служб, началось до рассвета. При этом, как пояснили в местной полиции, сейчас правоохранители пытаются эвакуировать из здания жильцов, передает телеканал CNN.