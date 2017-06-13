В сети опубликована редкая запись единственного боя Брюса Ли

В интернете на YouTube-канале Bruce Lee Central размещено редкое видео - единственная запись реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА).

Брюс Ли боролся с учеником мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Поединок запечатлен в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли, - сообщает Daily Mail. Видео становится популярным в сети, набрало более семи миллионов просмотров.