Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о безвизовом режиме Украины с Европейским союзом. По мнению Азарова, "безвиз" не оправдал ожидания граждан Украины. Он сравнил безвизовый режим Украины и ЕС с "рваными трусами".

"Безвизовый режим Украины и ЕС – это "рваные трусы". Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина цэ Европа. Что страна получила в результате – только рваные трусы. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег даже чтобы нормальные купить", - написал Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook.

"Аргументы недели" писали, что за первые 30 часов действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались 1894 украинцев.