Азаров назвал безвизовый режим Украины и ЕС "рваными трусами"
13 июня 2017, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался о безвизовом режиме Украины с Европейским союзом. По мнению Азарова, "безвиз" не оправдал ожидания граждан Украины. Он сравнил безвизовый режим Украины и ЕС с "рваными трусами".
"Безвизовый режим Украины и ЕС – это "рваные трусы". Прошло три года с момента государственного переворота. Теперь Украина цэ Европа. Что страна получила в результате – только рваные трусы. Не кружевные трусики, как орали на Майдане, а рваные трусы, так сказать, потому что нет денег даже чтобы нормальные купить", - написал Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook.
"Аргументы недели" писали, что за первые 30 часов действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались 1894 украинцев.