Глава Минобороны ФРГ: отношения с Россией нужно выстраивать с позиции силы

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разногласия с Россией необходимо устранять в ходе переговоров с позиции силы.

«Наша позиция заключается в том, что мы хотим иметь разумные отношения с Россией, но мы понимаем, что это должно происходить с позиции силы», — сказала Урсула фон дер Ляйен во время выступления на заседании комитета Европарламента по внешней политике Глава немецкого Миноброны отметила стремление НАТО «решать конфликты за столом переговоров», - передает ТАСС.

«Именно так их следует решать, а не иначе. Немцы на протяжении 40 лет получали выгоду от НАТО. Мы знаем, что это такое, когда восточные границы защищены. Мы полагаем, что настало время предоставить эту защиту нашим восточным соседям и таким образом отдать долг», — заявила министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что альянс не желает новой холодной войны с Россией и стремится к диалогу.