Все на продажу! Замминистра энергетики Украины тоже продает свидание

Ранее «Аргументы недели» сообщали об инициативе замминистра МВД Украины Анастасии Деевой, которая предложила купить свидание с ней. Следом за Настей в акции приняла участие замминистра Украины по энергетике.

Двадцатисемилетняя заместитель министра по энергетике Наталья Бойко – девушка не только привлекательная, но и культурная: Наталья предлагает купить поход в театр с ней, сообщает « Лайф ».

Напомним, благотворительный марафон ставит целью собрать деньги на оборудование для детской больницы. То есть цель благородная, но достигается эта цель весьма сомнительными средствами…

Начальная цена лота невелика, как и в случае с Анастасией Деевой: 100 гривен (чуть больше 200 рублей).