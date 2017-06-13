Сибиряк попал в тюрьму на Бали и открыл там свой ресторан

Сибиряк Роман Калашников на Бали ждет суда. Жителя Сургута подозревают в контрабанде наркотиков, статья серьезная: в аэропорту Бали висит плакат «Смерть за наркотрафик!» и это не тот случай, когда реклама врет.

В ожидании слушания дела россиянин решил подзаработать и стал вместе с подельником готовить и продавать кулинарные блюда, сообщает РИА Новости.

По информации полиции Индонезии, Калашников привез из Непала в тюбиках из-под зубной пасты три килограмма гашиша. В родном Сургуте Калашников работал поваром и решил попробовать применить свои навыки в тюрьме. Помогает россиянину его приятель из Германии. Чистый заработок на двоих в день составляет до тысячи рублей и россиянин решил открыть свой ресторан.

Сколько проработает ресторан в тюрьме, зависит от индонезийского суда, - возможно, ресторан придется вообще ликвидировать, если повара казнят.