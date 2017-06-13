ООН опубликовала доклад о соблюдении прав человека на Украине

Число погибших в результате военного конфликта в Донбассе с апреля 2014 года превысило 10 тыс. человек, почти 24 тыс. пострадали, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

Отмечается, что из-за военных действий 1,6 млн человек покинули свои дома, в то время как 3 млн все еще находятся в зонах боевых действий и подконтрольных вооруженным группам территориях.

Необходимость для жителей Донбасса регистрироваться в центральной части Украины в качестве временно перемещенных лиц лишает пенсии 400 тысяч украинцев, эта процедура должна быть отменена, отмечается в докладе.

Негативную реакцию вызывает у правозащитников и существование линии соприкосновения, которая "ежедневно ограничивает право на свободу передвижения". Длинные очереди на блокпостах достигли своего максимума в марте и апреле, с более чем 900 тысяч переходов в каждом месяце по сравнению с 550 тысячами переходов в феврале.

Часть предприятий, в том числе теплоэлектростанций, остановили или ограничили свою работу. Теперь тысячи людей оказались в ситуации еще большей неопределенности относительно их трудоустройства, источников дохода и средств к существованию.