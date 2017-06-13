Американцы в шоке: выяснилось, как на самом деле зовут дочь Обамы

В Twitter неожиданный резонанс получила новость о младшей дочери экс-президента США Барака Обамы. Информацию об этом распространила одна из журналисток издания Refinery29 Эшли Форд.

По ее словам, прошел ровно год с тех пор, как она узнала, что Сашу Обаму на самом деле зовут Наташа. В соцсетях этим были немало удивлены, а некоторые и вовсе отказывались в это поверить. Самой популярной реакцией среди блогеров оказался вопрос: «Что?!»

Еще летом минувшего года на страницах New York Daily News вышел материал о работе Саши Обамы, в котором автор называет ее Наташа, сообщает Газета.Ру.