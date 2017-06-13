Редкое природное явление «фата-моргана» смогли наблюдать в небе жители китайского города Унжун. Очевидцы успели снять на видео парящий мистический город. Видение исчезло буквально в считанные секунды.

Как рассказали потрясенные очевидцы, после дождя в небе внезапно стали проступать очертания города, а уже через несколько секунд он полностью испарился.

Фата-моргана – редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из нескольких форм миражей, возникающих из-за разницы температур в нижних слоях атмосферы, где чередуются два и более слоев воздуха разной плотности. В результате лучи света многократно отражаются и преломляются, и над горизонтом появляется искаженная проекция реальных объектов, расположенных за десятки и сотни километров от наблюдателя.



