На Украине придумали, как обойти запрет на российских музыкантов

Порядка 140 российским певцам и артистам запрещен въезд на Украину – это своего рода антироссийские санкции со стороны Незалежной. А что делать украинцу, чтобы послушать Розенбаума или Лепса? Покупать путевку!

Украинские туроператоры открыли новую услугу: можно купить трансфер на конкретный концерт любимого исполнителя, передают «Вести».

Внешне все выглядит так, будто человек берет турпоездку, скажем, в Минск. В турпутевке не сказано, что в это время в столице Белоруссии дает концерт, например, Григорий Лепс, запрещенный на Украине.

Концерт группы «Ленинград» в Кишиневе можно увидеть и послушать за 975 рублей (450 гривен), а попасть на концерт Филиппа Киркорова можно примерно за 1700 в пересчете на рубли. Формально турист едет на день в другой город, а по факту посещает концерт «запрещенного» артиста. Туроператоры перестраховываются: сами билетов на концерт не покупают, все делает турист.