Глава Пентагона шокирован низким уровнем боеготовности американской армии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признался, что шокирован тем, в каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы США. На слушаниях в конгрессе генерал обратил внимание сенаторов на последствия сокращения бюджета ВС.

«Четыре года спустя (после отставки) я вернулся в Пентагон, и я был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим вооруженным силам, чем секвестр бюджета», подчеркнул Мэттис. Чтобы выбраться из такого положения, американским вооруженным силам потребуются годы растущего финансирования.

Министр обороны попросил дать ему разрешение на закрытие лишних военных баз на территории США и приобретение на сэкономленные средства вертолетов, истребителей или атомных подводных лодок. По его подсчетам, на высвободившиеся 2 млрд долларов в год он сможет закупить 300 боевых вертолетов Apache, или 120 истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения Super Hornet, или же четыре атомные подлодки класса Virginia.

Напомним, Белый дом попросил конгресс увеличить ассигнования на нужды Пентагона на 52 млрд долларов. При этом сенаторы считают, что бюджет министерства должен быть увеличен на 91 млрд долларов.



