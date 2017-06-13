Ливийские спецслужбы знали о манчсестерском террористе и сообщали о нем в Лондон

О террористе Салмане Абеди спецслужбы Ливии прекрасно знали: за братом и отцом террориста была установлена постоянная слежка. Лондон сразу информировали об опасности, когда Абеди прибыл в Великобританию.

Ливийские спецслужбы, как выяснилось, предупреждали Скотланд-Ярд об опасности Салмана Абеди, сообщает ВВС.

За самим Салманом и членами его семьи активно следили ливийские спецслужбы, и как только террорист вылетел в Англию, британскую полицию предупредили об этом. Известно, что подготовку к теракту Абеди начал в декабре минувшего года. Ливийской разведке были известны контакты Абеди в Британии и все это ливийская сторона хотела передать английским спецслужбам. Британии предлагали более тесное сотрудничество в сфере безопасности, но ливийцев не услышали.

22 мая смертник Салман Абеди подорвал себя в толпе на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере, погибло 22 человека, в основном дети.