Американская разведка узнала про планы ИГ взрывать самолеты с помощью ноутбуков

Эта информация уже привела к запрету на провоз ноутбуков в салоны самолетов. Запрет поддержали США и Великобритания. Теперь израильские специалисты по кибербезопасности требуют запретить ноутбуки в самолетах.

Америкаанская разведка в сотрудничестве с израильскими специалистами по интернет-безопасности узнали о новой тактике ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовать ноутбуки для проведения терактов в самолетах, пишут «Известия».

Несколько израильских интернет-экспертов сумели внедриться в группу боевиков, которая готовила взрывные устройства для войны в Сирии и узнали, что террористы разрабатывают новые типы взрывчатки. Новые взрывные устройства выглядят внешне как батареи для ноутбуков и могут обмануть все системы электронной проверки в аэропортах.