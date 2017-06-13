Американские СМИ: российские хакеры научились обесточивать города

Волна антироссийской истерии в Америке выходит на новый уровень. Газеты пишут о том, что кибермошенники из России теперь умеют обесточивать города США посредством новой вредоносной программы.

О новой страшилке про российских хакеров сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету «Вашингтон пост».

Издание в свою очередь ссылается на американскую фирму Dragos, которая занимается защитой информационной безопасности. Специалисты фирмы заявляют, что обнаружили вредоносную программу CrashOverride, которая через компьютеры способна влиять на энергосистемы американских городов. Эксперты фирмы утверждают, что программа создана российскими хакерами.

В Dragos утверждают, что упомянутый вирус был якобы опробован на энергосистемах Украины, а теперь – очередь США. Не Россия, а Украина ранее пыталась нанести ущерб энергосистемам Крыма (то есть России), но не с помощью интернет-программ, а путем разрушения опор ЛЭП. Но, похоже, эту «неувязочку» в США не замечают.