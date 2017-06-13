Forbes составил список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. Прежний лидер рейтинга Тэйлор Свифт оказалась в конце пятого десятка. Его место занял американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимами Дидди и Паф Дэдди.



За минувший год он заработал $130 млн. Рэпер сколотил состояние благодаря концертному туру Bad Boy Fanily Reunion и сотрудничеству с французским водочным брендом Ciroc.



На втором месте высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса певица Бейонсе, заработавшая $105 млн на своем новом альбоме Lemonade и последовавшим за его выходом мировым турне.



Замыкает тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, с 95 миллионами годового дохода. Вернуться в список Forbes ей помогла новая книга «Гарри Поттер и проклятое дитя» и киносценарий «Фантастические твари и где они обитают».



В топ-10 также вошли канадский певец Абель Тесфайе, радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон, баскетболист Леброн Джеймс. Успел запрыгнуть в последний вагон престижного рейтинга (100 место) шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий в этом году за «Манчестер Юнайтед». Никого из россиян в списке Forbes не оказалось.



