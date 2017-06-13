В одном из центров для беженцев на западе Германии нашлась родственница сирийского президента Башара Асада. Вдова двоюродного брата сирийского лидера добивается убежища. Однако ранее она получила отказ и подала апелляцию.

Местные власти так и не получили ответа, почему женщина, имеющая сирийский и ливанский паспорта, стремится получить статус беженца в Германии, сообщает агентство DPA. Родственница Асада подвергалась в лагере нападкам со стороны других мигрантов, которые бежали из Сирии из-за гражданской войны.

По некоторым данным, Фатима Асад бежала из Сирии в 2014 году, так как после убийства мужа в ходе гражданской войны, ее преследовали власти и даже покушались на ее жизнь. Ее сын был заключен под стражу за убийство офицера сирийской армии.



