В администрации Трампа осудили аресты участников акций протестав Москве 12 июня

В администрации президента США Дональда Трампа осудили аресты участников акций протеста 12 июня в России и призвали российские власти освободить задержанных.

В понедельник на пресс-брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что "Соединенные Штаты решительно осуждают задержание сотен мирных митингующих по всей России".

Пресс-секретарь администрации президента США отметил, что задержание мирных протестующих, правозащитников и представителей средств массовой информации противоречит основным ценностям демократического общества.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщил, что в несканционированной акции приняли участие пять тысяч человек.

По данным полиции, были задержаны 150 человек в столице.