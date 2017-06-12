На Дональда Трампа подали в суд

Генеральные прокуроры города Вашингтон и штата Мэриленд подали судебные иски против президента США Дональда Трампа. Главного гаранта американской Конституции обвиняют в том, что он ее нарушил.

Дональд Трамп является президентом США, но при этом он до сих пор не порвал со своим бизнесом, а это – грубое попрание Конституции США, сообщает РИА Новости.

Генеральные прокуроры подали судебный иск против Трампа в штате Мэриленд. Стражи закона считают, что Трамп до сих пор участвует в операциях с имуществом и в иных бизнес-операциях своей компании, а такой конфликт интересов американская Конституция не допускает.