Британский таблоид Daily Mail написал об инциденте в российском Крыму

Британский таблоид Daily Mail написал статью об инциденте в российском Крыму - взрыве бомбы времен Второй мировой войны. Издание признало Крым российским.

Авиационная донная мина весом одну тонну была найдена несколько дней назад на 17-метровой глубине в 320 метрах от берега в бухте Севастополя и уничтожена 8 июня.

"Драматический инцидент произошел в порту города Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", - говорится в статье, опубликованной на сайте Daily Mail.

Снаряд идентифицировали как немецкую авиационную донную неконтактную мину типа LMB. По предварительным данным, летом 1941 года ее сбросили в первых авианалетах на Севастополь.



Специалисты из МЧС отбуксировали мину в открытое море, а затем подорвали, поскольку снаряд находился рядом с городом и подводным газопроводом. Видеозапись подрыва попала в Интернет.