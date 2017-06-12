Сегодня на нашей планете страдают лишним весом более двух миллиардов людей. Страной, где проблема ожирения самая острая, медики считают США, где крайней степенью ожирения больны 13% молодых людей и 24% детей.

Озвучивая статистику лишнего веса, медики предупреждают, что если человек не считает лишний вес проблемой, то он рискует приобрести болезни сердца, рак, диабет и прочие проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости.

Лишний вес врачи называют «эпидемией» и призывают людей отнестись к этой проблеме со всей серьезностью.

По данным ВОЗ, сегодня примерно треть земного населения страдает от лишнего веса. Все идет к тому, что уже к 2025 году процент людей с крайними формами ожирения достигнет 17%, а людей с проблемами лишнего веса - 46%.

Медики провели своеобразную «перепись» землян с лишним весом. В 2015 году порядка 2,2 миллиарда людей во всем мире страдало от лишнего веса, и эта цифра быстро растет. Если сравнивать с 1980 годом, то число таких людей удвоилось сразу в 70 странах. Из-за проблем с весом ежегодно умирает около четырех миллионов взрослых и детей.

Страны, где больше всего худых людей, находятся в Южной и Юго-Восточной Азии. Например, во Вьетнаме или Бангладеш всего у 1% населения есть проблемы с лишним весом.