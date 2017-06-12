Украинцы высмеивают в соцсетях указ Порошенко о запрете георгиевской ленты

О приказе Петра Порошенко запретить георгиевскую ленту «Аргументы недели» сообщали ранее. Украинский президент не преминул похвастаться новым запретом в своем «Твиттере» и вызвал шквал комментариев.

Комментарии совсем не такие, как ожидал президент: в основном граждане Украины едко высмеивают попытки Порошенко имитировать бурную государственную деятельность с помощью запретов, которые ничего не решают, передает RT.

Пользователь соцсети с ником «Илька Онисим» иронизирует, что после запрета георгиевской ленты на Украине сразу поднимутся пенсии, упадут цены на ЖКХ и исчезнет коррупция в судах.

Украинцы недоумевают, отчего такое внимание уделено кусочку ленты, целый закон, и это вместо того, чтобы решать реальные проблемы, которых у страны сейчас крайне много.

«Чей ребёнок из-за георгиевских лент не мог поступить в Гарвард? Кто стал получать выше зарплату после введения запрета? Бред», - спрашивает Порошенко пользователь Наталья Постникова.

Представитель МИД РФ Мария Захарова негативно оценила решение украинских политиков в отношении гвардейской ленты. Действия украинской Рады Захарова назвала «антидемократическими» и «антиисторическими», от метив, что подобные законы только раскалывают страну.